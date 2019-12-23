Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUНа российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии совершено нападение

Отмечается, что нападавшие не имели возможности управлять беспилотниками в связи со значительной удаленностью сирийской и российской авиабаз от фронта. В то же время незадолго до нападения, вблизи границы арабской республики был обнаружен самолет радиолокационной разведки Boeing RC-135 ВВС США.
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На российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии совершено нападение

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СМИ: Боевики из сирийского Идлиба атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

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Зафиксирована американская атака на российскую авиабазу «Хмеймим». Видео

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