Армия и оружие
ГЛАС.RUНа российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии совершено нападение
Отмечается, что нападавшие не имели возможности управлять беспилотниками в связи со значительной удаленностью сирийской и российской авиабаз от фронта. В то же время незадолго до нападения, вблизи границы арабской республики был обнаружен самолет радиолокационной разведки Boeing RC-135 ВВС США.
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