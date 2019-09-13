Технологии

Lenta.ruLenta.ruНа россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram

На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях. Отмечается, что тест проведут крупные российские операторы связи.
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с чего всё началось
Российские операторы связи проверят на пользователях в Тюмени оборудование для блокировки мессенджера Telegram, сообщает
 Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.
Новая газета11:39

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Reuters: операторы протестируют в Тюмени оборудование для блокировки Telegram

Ведомости12:12

Российские операторы связи получили от Роскомнадзора оборудование для эксперимента по полной блокировке Telegram

Эхо Москвы19:04

Reuters: оборудование для блокировки Telegram будут тестировать на пользователях в Тюмени

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Операторы протестируют средства для блокировки Telegram на уральцах

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CМИ: средства для блокировки Telegram протестируют на пользователях в Тюмени

Коммерсантъ13:30

На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram

Lenta.ru12:07

Reuters: оборудование для блокировки Telegram протестируют на пользователях в Тюмени

Дождь11:52
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В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни.
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У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
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Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
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В Калининградской области электромобиль упал на пляж

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
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Игры

В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6

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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
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Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
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Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
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