Финансы
REGNUMНа рубль надавил нефтяной рынок
На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:53, Вашингтон
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Общество
В штате Вирджиния объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм в своём Twitter заявил, что объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом «Дориан».
RT на русском 19:16
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:47
Космос
Обнаружен астероид, способный менять свой цвет и лететь как комета
Ugpressa.ru вчера в 16:53
Здоровье
В одном из детских садов Кузбасса обнаружили опасную радиацию
В спальном помещении старшей группы учреждения было обнаружено превышение активности радона более чем в четыре раза.
Сибдепо 21:20
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Футбол
Де Лигт признан лучшим игроком Голландии
Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
Матч ТВ 20:59
Шоу-бизнес
Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней
Супруг известного депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев, заявил о расставании с женой.
Телепрограмма 06:38
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия 17:45
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Авто
Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol
Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.
Somanyhorses 14:55
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости 12:15
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru 15:14
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Политика
Зеленский объявил о начале масштабной приватизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский одной из первоочередных задач, поставленных перед обновленными властями страны, назвал начало масштабной приватизации и введение рынка земли сельхозназначения.
Профиль 13:24
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Игры
Ретро-эмулятор благодаря ИИ научился переводить на русский и озвучивать игры на лету
Многие любители ретро-игр наверняка хотели бы ознакомиться с проектами вроде Hunter X Hunter или с другими старыми классическими японскими произведениями, которые так и не получили перевода на другие языки.
3DNews 13:25
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Авто
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva
"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Футбол
«Рома» во второй раз за последний месяц помогла найти пропавших детей
Итальянский футбольный клуб «Рома» помог найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика. Ребенок разыскивался последние 12 дней.
Матч ТВ 21:44
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55