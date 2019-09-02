Финансы

REGNUMREGNUMНа рубль надавил нефтяной рынок

На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:25

Рубль вечером стабилен к доллару и подрастает к евро

ПРАЙМ13:31

На рубль надавил нефтяной рынок

REGNUM00:10

Курс доллара сегодня: рубль вырос на открытии торгов

Свободная Пресса04:25

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

News.ru03:31

Курс доллара: рублю приготовили плохие новости

Expert.ru02:02

Курс валют упал на открытии торгов

Телеканал 360°06:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:53, Вашингтон
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Общество

В штате Вирджиния объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм в своём Twitter заявил, что объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом «Дориан».
RT на русском 19:16
Шоу-бизнес

Катя Лель кардинально изменила свой имидж

Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Политика

Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:47
Космос

Обнаружен астероид, способный менять свой цвет и лететь как комета

Ugpressa.ru вчера в 16:53
Здоровье

В одном из детских садов Кузбасса обнаружили опасную радиацию

В спальном помещении старшей группы учреждения было обнаружено превышение активности радона более чем в четыре раза.
Сибдепо 21:20
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Футбол

Де Лигт признан лучшим игроком Голландии

Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
Матч ТВ 20:59
Шоу-бизнес

Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней

Супруг известного депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев, заявил о расставании с женой.
Телепрограмма 06:38
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

StarHit.ru 06:15
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия 17:45
Экономика

В России опровергли подорожание авиабилетов

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Баскетбол

Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019

Vprognoze.ru 17:10
Авто

Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol

Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.
Somanyhorses 14:55
Футбол

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

РИА Новости 12:15
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Lenta.ru 15:14
Общество

Странное создание с щупальцами выловили на Аляске

МИР 24 21:43
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Футбол

Переход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Политика

Зеленский объявил о начале масштабной приватизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский одной из первоочередных задач, поставленных перед обновленными властями страны, назвал начало масштабной приватизации и введение рынка земли сельхозназначения.
Профиль 13:24
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Игры

Ретро-эмулятор благодаря ИИ научился переводить на русский и озвучивать игры на лету

Многие любители ретро-игр наверняка хотели бы ознакомиться с проектами вроде Hunter X Hunter или с другими старыми классическими японскими произведениями, которые так и не получили перевода на другие языки.
3DNews 13:25
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Авто

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva

"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Футбол

«Рома» во второй раз за последний месяц помогла найти пропавших детей

Итальянский футбольный клуб «Рома» помог найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика. Ребенок разыскивался последние 12 дней.
Матч ТВ 21:44
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини

В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Общество

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное