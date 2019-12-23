Общество

ИзвестияИзвестияНа «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря. «Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», — сообщили в министерстве.
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с чего всё началось

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря, свидетельствует информация из базы данных СПАРК.
РБКвчера в 23:00

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На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей

Известия04:38

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд. рублей

Газета.Ru05:51

На новый Sukhoi Superjet потратят миллиарды рублей

Lenta.ru01:21

РБК: на «русифицированный» Superjet выделят еще около 15 млрд рублей

ТАСС02:15

Власти потратят на SuperJet еще 15 миллиардов рублей

URA.Ru00:35

Минпромторг потратит еще почти 15 млрд руб. на SSJ с максимальным импортозамещением

Коммерсантъ00:30

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

РБКвчера в 23:00
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия вчера в 00:19
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Экономика

WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков

Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости 06:00
Авто

Названа стоимость обновленного Jaguar F-Type для России

На российском рынке обновленный Jaguar F-Type предложат в двух кузовах – «купе» и «родстер».
Профиль 05:54
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Pravda.Ru 05:16
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Происшествия

В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.
ТАСС 05:10
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Политика

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

Военные моряки Балтийского флота в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года нашли и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков.
Пятый канал вчера в 06:41
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
Футбол

Губерниев записал видеообращение к Сёмину

Чемпионат вчера в 02:22
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Общество

Греф намерен решить конфликт между Rambler и Nginx без суда

Глава Сбербанка Герман Греф, которому принадлежит 46,5% в холдинге Rambler Group, рассчитывает на решение конфликта между медиахолдингом и веб-сервером Nginx в досудебном порядке.
Компания 05:02
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Футбол

«Эвертон» представил проект нового стадиона

"Эвертон" представил проект нового стадиона. Заявка на планирование будет передана в понедельник городскому совету Ливерпуля.
Soccer.ru 01:27
Общество

На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей

Говорит Москва 04:45
Политика

Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ

Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:04
Футбол

РПЛ опубликовала видео лучших голов первого круга с 10-го по 19-й туры

Пресс-служба российской Премьер-лиги в твиттере опубликовала видео лучших голов первого круга сезона-2019/20 с 10-го по 19-й туры.
Sport24.ru 04:28
Общество

Работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян

Практически каждый пятый участник опроса еще не решил, как проведет каникулы.
Эхо Москвы 05:32
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
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