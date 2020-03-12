Экономика
Газета.RuТорги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБКвчера в 17:22
Подробнее о событии
Показать все источники
На фондовой бирже в США произошел крупнейший за 30 лет обвал котировок
Российская газетавчера в 19:12
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний
Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Здоровье
В двух школах Саратова объявлен карантин
Занятия отменили в двух школах Перелюбского района. Кроме того, занятия приостановлены в 40 отдельных классах 10 школ области.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Общество
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Чешские власти временно прекратят прием заявлений на получение шенгенских виз из-за коронавируса.
Происшествия
В подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club ликвидировали пожар
Пожар в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Подмосковье полностью потушили.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации российских банков
Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
Общество
В России выросли продажи антидепрессантов
Оборот всего фармрынка вырос на 3%, до 1,021 трлн руб. В одной из крупнейших российских сетей аптек "36, 6" также фиксируют рост продаж антидепрессантов и седативных средств с начала 2020 года примерно на 3%.
Общество
Меган Маркл расплакалась перед отъездом в Канаду без принца Гарри
Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.
Культура
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
При позитивном раскладе пандемия может закончиться в июне. В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Певица Полина Гагарина проехалась в московском метро на работу
Выяснилось, что Полина решила прокатиться до работы на московском метро и рассказала, сколько она весит сейчас.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Здоровье
В Госдуме предложили внести тесты на ВИЧ в ассортимент аптек
Парламентарий предлагает, в частности, внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Футбол
Олимпиакос — Вулверхэмптон 1:1
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал эпидемию коронавируса в мире.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья в Москве
Кино