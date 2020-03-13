Экономика

РБКРБКНа рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%). Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Читать в источнике
Комментировать516

Подробнее о событии

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Lenta.ruвчера в 20:09

Американские биржи закрылись крупнейшим падением с 1987 года

Дождьвчера в 18:49

Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года

Коммерсантъвчера в 16:46

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

РБКвчера в 17:22

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

ТАССвчера в 18:05

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новостивчера в 16:38

Американские биржи закрылись с наихудшим падением за три десятилетия

Ведомостивчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

РБК вчера в 20:50
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 11 марта в 09:41
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК вчера в 22:56
Футбол

Нуну: «Люди умирают от коронавируса, а мы играем в футбол. Это абсурд»

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал эпидемию коронавируса в мире.
Soccer.ru вчера в 17:03
Общество

В трех регионах России выявили шесть случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили еще шесть человек, инфицированных COVID-19.
Российская газета вчера в 22:02
Здоровье

Диетолог Тутельян рассказал о масштабах проблемы ожирения в России

Главный внештатный диетолог названного ведомства Виктор Тутельян рассказал, сколько жителей страны испытывает проблемы с лишним весом.
Экономика сегодня вчера в 17:14
Автоспорт

Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку

Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.
Motorsport.com Россия вчера в 20:52
Культура

Тимур Еремеев поговорил с Дмитрием Шепелевым о шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев официально дебютировал в статусе ведущего программы Первого канала «На самом деле».
Bimru.ru вчера в 12:21
Хоккей

Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Sport.ru вчера в 18:58
Космос

На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет

Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
РИА Новости вчера в 05:10
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Известия 11 марта в 12:00
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 12:48
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Газета.Ru 00:35
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
РБК вчера в 11:58
Политика

Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов из России

Компании Facebook и Twitter заявили об удалении в общей сложности порядка 300 страниц и аккаунтов, якобы имеющих связь с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в президентские выборы в США.
Газета.Ru вчера в 23:27
Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Компания вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Евгений Петросян отдыхает в Дубае в компании молодой жены

Супруги сделали перерыв в гастролях и решили отдохнуть. Для путешествия они выбрали Дубай.
RuNews24.ru вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери

Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
Летидор вчера в 07:49
Финансы

Центробанк начнет повышать ключевую ставку

Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики.
ФедералПресс вчера в 23:32
Общество

В Алтайском крае намерены назначить единовременную выплату детям войны

Жителям Алтайского края, имеющим статус "дети войны", к юбилею Победы в Великой Отечественной войне планируют в этом году впервые предоставить единовременную выплату в 2 тыс. рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Виктор Томенко.
ТАСС вчера в 07:52
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Общество

Бельгия ввела общенациональный карантин

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru вчера в 20:15
Авто

Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую генерацию Toyota Highlander.
SpeedMe 10 марта в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное