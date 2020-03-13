Экономика
РБКНа рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%). Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года
Коммерсантъвчера в 16:46
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