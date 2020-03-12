Экономика
Газета.RuТорги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.
Читать в источнике
Оценить751
Подробнее о событии
Показать все источники
Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года
Коммерсантъвчера в 16:46
На фондовой бирже в США произошел крупнейший за 30 лет обвал котировок
Российская газетавчера в 19:12
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:11, Ашберн
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Экономика
Упрощен порядок списания ипотеки для многодетных семей
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Наука
На Урале разработали импортозамещающее оборудование для компаний нефтегазового сектора
Ученые Курганского государственного университета (КГУ) разработали импортозамещающую конструкцию шарового крана-клапана запорной арматуры для трубопроводов высокого давления, которая используется компаниями нефтегазового сектора.
Футбол
Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?
Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Шоу-бизнес
Сын Тома Хэнкса сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Экономика
Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%
В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%.
Финансы
Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
Общество
Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.
Происшествия
В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Шоу-бизнес
Айза Анохина дала Гуфу ради сына еще один шанс
Подписчики тут же пришли к выводу, что Айза Анохина дала Гуфу второй шанс.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»
Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
Единоборства
Фергюсон посмеялся над командой Нурмагомедова
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает подогревать интерес к грядущему противостоянию с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Энергетика
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Здоровье
В Белоруссии число заболевших коронавирусом увеличилось до 21
Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что на сегодняшний день число граждан, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21.
Финансы
Центробанк начнет повышать ключевую ставку
Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25-0,50 п.п. Такое мнение высказывают финансовые аналитики.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Экономика
Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП
Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Здоровье
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
По данным госкомитета, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировано только восемь новых случаев заболевания.
Политика
Сергей Панчин покинул пост главы города
Сегодня, 12 марта, на экстренном заседании в администрации города Сергей Панчин объявил о том, что он уходит с поста главы Ульяновска.