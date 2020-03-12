В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

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