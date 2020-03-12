Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

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