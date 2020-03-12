Экономика
РБКНа рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Гаджеты
Цены на умные часы TAG Heuer Connected новой серии начинаются с 1800 долларов
Швейцарская компания TAG Heuer выпустила новую серию умных часов, являющуюся развитием модели TAG Heuer Connected, представленной в 2015 году.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрываются магазины
В Италии из-за распространения коронавируса закрываются все магазины. Об этом заявил премьер страны Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Происшествия
Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании S7, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Музыка
Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»
В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Политика
«Если цирк, то до конца». Депутат Мосгордумы предложила называть Путина «апостолом национального единства» — ее лишили слова
Большинство региональных парламентов России одобрили законопроект о поправках в Конституцию, которые, в частности, позволят Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
Футбол
У трех игроков «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса
У трех футболистов английского "Лестрера" обнаружены симптомы коронавируса, сообщает The Telegraph.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Футбол
Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?
Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона.
Армия и оружие
ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике
Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
Общество
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Общество
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Таиланд
Ранее сообщалось, что власти Таиланда ужесточили правила въезда для граждан 18 стран из-за коронавируса.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»
Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Общество
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО "Стройтрансгаз-Восток" устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС.
Игры
Comanche выходит в ранний доступ Steam
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Футбол
Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении
Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.