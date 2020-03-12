Экономика

РБКРБКНа рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Lenta.ru20:09

На фондовой бирже в США произошел крупнейший за 30 лет обвал котировок

Российская газета19:12

Американские биржи закрылись с наихудшим падением за три десятилетия

Ведомости17:25

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новости16:38

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

РБК17:22

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

ТАСС18:05

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

Газета.Ru16:15
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Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Гаджеты

Цены на умные часы TAG Heuer Connected новой серии начинаются с 1800 долларов

Швейцарская компания TAG Heuer выпустила новую серию умных часов, являющуюся развитием модели TAG Heuer Connected, представленной в 2015 году.
iXBT.com 20:46
Общество

В Италии из-за коронавируса закрываются магазины

В Италии из-за распространения коронавируса закрываются все магазины. Об этом заявил премьер страны Джузеппе Конте, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 17:07
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости 10:52
Происшествия

Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира.
РБК 01:46
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru 10:58
Музыка

Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
РИА Новости 14:00
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
ТАСС 08:49
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс 06:23
Политика

«Если цирк, то до конца». Депутат Мосгордумы предложила называть Путина «апостолом национального единства» — ее лишили слова

Большинство региональных парламентов России одобрили законопроект о поправках в Конституцию, которые, в частности, позволят Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
Телеканал RTVI 15:59
Футбол

У трех игроков «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса

У трех футболистов английского "Лестрера" обнаружены симптомы коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия 15:10
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Футбол

Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?

Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона.
Спорт-Экспресс 19:30
Армия и оружие

ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике

Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
RT на русском 10 марта в 19:40
Общество

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Коммерсантъ 19:59
Общество

Россиянам разъяснили новые правила въезда в Таиланд

Ранее сообщалось, что власти Таиланда ужесточили правила въезда для граждан 18 стран из-за коронавируса.
МИР 24 вчера в 10:54
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»

Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
ГлобалМСК.ру 10 марта в 15:11
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
RuNews24.ru 09:34
Общество

Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке

Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО "Стройтрансгаз-Восток" устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС.
Байкал-Daily вчера в 04:06
Игры

Comanche выходит в ранний доступ Steam

Игромания.ру 11:43
Футбол

«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Чемпионат 13:53
Футбол

Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении

Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
SM News 08:36
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
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