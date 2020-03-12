Экономика
РБКНа рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%). Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
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Политика
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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США нанесли удары по объектам в Ираке
США нанесли ответные удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Экономика
СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»
Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
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В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
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Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Автоспорт
Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен
Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Гаджеты
Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max
Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
Экономика
Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Хоккей
ИИХФ опровергла сообщения об отмене ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опровергла сообщения об отмене чемпионата мира-2020 в Швейцарии.
Хоккей
НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса
Руководство НХЛ объявило о немедленной приостановке регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Армия и оружие
Донбасс — сводка с фронта, 10 марта
На луганском направлении украинские боевики дважды за сутки нарушили «режим перемирия».