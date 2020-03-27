с чего всё началось

Имеет значение и расстояние до океанских портов — чем дальше, тем более дешевая нефть в США в данное время. Сорта Brent и WTI, на которые ориентируются все остальные производители в мире, также не радуют производителей (и радуют потребителей) - цены на физическую нефть сейчас лишь немного выше $20.

Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

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