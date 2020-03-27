Коронавирус

Что происходитЧто происходитОтрицательные цены на нефть появились на рынке США

Имеет значение и расстояние до океанских портов — чем дальше, тем более дешевая нефть в США в данное время. Сорта Brent и WTI, на которые ориентируются все остальные производители в мире, также не радуют производителей (и радуют потребителей) - цены на физическую нефть сейчас лишь немного выше $20.
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с чего всё началось
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает
 агентство Bloomberg.
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РИА Новостивчера в 03:47

Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

Известия27 марта в 22:26
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Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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