с чего всё началось

Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать ее потребителям 19 центов за каждый баррель, вывезенный из хранилища. Эти данные подтверждает портал Oilmonster.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

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