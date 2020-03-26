Коронавирус

РБКРБКНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать ее потребителям 19 центов за каждый баррель, вывезенный из хранилища. Эти данные подтверждает портал Oilmonster.
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с чего всё началось
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает
 агентство Bloomberg.
Ruposters.ru04:37

Подробнее о событии

Забирайте даром и мы приплатим: в США отрицательные цены на нефть

Deita.ru08:34

На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть

РИА Новости03:47

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБКвчера в 14:38

Отрицательные цены на нефть возникли в США

News.ruвчера в 15:35

Производители нефти в США стали доплачивать покупателям

Московский Комсомолецвчера в 15:28

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Lenta.ruвчера в 18:27

Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Ведомости26 марта в 17:49
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

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Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
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В РФ сертифицирован новый минивэн GAC GM8

Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
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По словам подруги, Мария Порошина является идеальной матерью, которая держит под неусыпным контролем все расписания и графики своих детей, уделяя им максимум внимания.
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На Украине назвали число скончавшихся пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составило 311, восемь пациентов скончались.
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Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
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Lenta.ru 05:14
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Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
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Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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СМИ раскрыли секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны

Нигерия оказалась самой подготовленной к пандемии коронавируса страной, считает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим.
РИА Новости 08:50
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

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RT на русском 11:00
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Фильм «14+», который вышел в российский прокат в 2015 году, на YouTube посмотрели более 100 миллионов раз.
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Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
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Собянин попросил москвичей не выходить на улицу

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Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
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