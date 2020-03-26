Коронавирус
РБКНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать ее потребителям 19 центов за каждый баррель, вывезенный из хранилища. Эти данные подтверждает портал Oilmonster.
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с чего всё началось
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает агентство Bloomberg.Ruposters.ru04:37
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Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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Кино
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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Российский фильм «14+» набрал более 100 млн просмотров на YouTube
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Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»
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Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
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