Коронавирус
РБКНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
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с чего всё началось
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает агентство Bloomberg.Ruposters.ru04:37
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