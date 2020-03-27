с чего всё началось

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Технологии В Minecraft воссоздали Землю в натуральную величину В видеоигре Minecraft с помощью модов Terra 1 to 1 и Cubic Chunks воссоздали Землю в натуральную величину.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Авто Skoda объявила скидки на автомобили в апреле Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).

Общество В Петербурге умер пациент с коронавирусом В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга в субботу скончался пациент с коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса.