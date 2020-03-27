Коронавирус

РБКРБКНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
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с чего всё началось
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает
 агентство Bloomberg.
Ruposters.ru04:37

Подробнее о событии

Забирайте даром и мы приплатим: в США отрицательные цены на нефть

Deita.ru08:34

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБКвчера в 14:38

Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

Известиявчера в 22:26

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Lenta.ruвчера в 18:27

Отрицательные цены на нефть возникли в США

News.ruвчера в 15:35

Производители нефти в США стали доплачивать покупателям

Московский Комсомолецвчера в 15:28

На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть

РИА Новости03:47
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Финансы

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
РБК 03:11
Происшествия

Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Газета.Ru 11:49
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Технологии

В Minecraft воссоздали Землю в натуральную величину

В видеоигре Minecraft с помощью модов Terra 1 to 1 и Cubic Chunks воссоздали Землю в натуральную величину.
Актуальные Новости 25 марта в 13:12
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда 08:20
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Игры

В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru 12:19
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня вчера в 06:45
Происшествия

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Общество

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга в субботу скончался пациент с коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Интерфакс 09:22
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Политика

Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 13:14
Происшествия

Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными

У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:35
Общество

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован в Коммунарку

Anews 12:43
Общество

Власти пообещали не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью

Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко пообещали, что границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми.
Невские Новости 12:58
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока 06:59
Политика

Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Lenta.ru 12:25
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Энергетика

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
РИА Новости 11:48
Музыка

Группа Little Big сняла «карантинную» версию клипа на свою песню

Gazeta.SPb 04:20
Спорт

Минспорт приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения.
РИА Новости 11:31
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Яковлев заметил, что западные коллеги посмеиваются над российскими хоккеистами из-за непродуманных трат.
ИнфоСМИ 09:53
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