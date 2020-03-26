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Lenta.ruLenta.ruНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg. Цена нефти Wyoming Asphalt Sour снизилась на 19 центов за баррель.
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На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает
 агентство Bloomberg.
Ruposters.ru04:37

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На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть

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Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

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В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

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Общество

В ВОЗ назвали время спада коронавируса в России

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Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
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РБК 09:13
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
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Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

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Вечерний курьер 10:06
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Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

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Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

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РЕН ТВ вчера в 05:36
Путешествия

В Сочи начали выселять туристов из отелей

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Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян

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Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

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Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
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Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
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