Энергетика

ForbesForbesВ США зафиксировали отрицательные цены на нефть

Отдельные американские поставщики нефти начали платить покупателям за то, чтобы те купили у них сырье, пишет Bloomberg. Первой маркой, цена на которую оказалась отрицательной, стала Wyoming Asphalt Sour — нефть, которую в основном используют для производства битума и асфальта.
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Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

Известиявчера в 22:26

На нефтяном рынке США зафиксированы отрицательные цены на сырье

Суть событийвчера в 15:10

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Lenta.ruвчера в 18:27

Отрицательные цены на нефть возникли в США

News.ruвчера в 15:35

Производители нефти в США стали доплачивать покупателям

Московский Комсомолецвчера в 15:28

В США появились отрицательные цены на нефть

Life.ruвчера в 18:36

Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Ведомости26 марта в 17:49
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Комментарии

Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
RT на русском 03:39
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 26 марта в 08:45
Экономика

Из-за налога на вклады россияне бросились забирать деньги из банков

Напомним, 25 марта президент в телеобращении предложил ввести налог в 13% на процентные доходы от вкладов выше 1 млн рублей.
Русская Планета вчера в 05:03
Общество

Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Иммунитет у переболевших коронавирусом, вероятно, сохранится несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 04:14
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

Сведения, от кого знаменитость ждала пятого ребенка, оставались тайной.
Kleo.ru 04:08
Спорт

Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.
RT на русском 04:17
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Aobe.ru вчера в 20:47
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Футбол

Руководство Примеры рассматривает три варианта возобновления сезона

Руководство испанской Примеры и Ассоциация футболистов Испании настроены на возобновление сезона-2019/20 и рассматривают три возможных сценария развития событий.
Metaratings 03:40
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
Гаджеты

Бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представили в Европе

Astera вчера в 12:05
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Авто

В Peugeot объяснили, почему исчезают кабриолеты и купе

Руководитель французской марки Peugeot Жан-Филипп Импарато рассказал о причинах сокращения линейки купе и кабриолетов.
Тарантас Ньюс вчера в 01:39
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Общество

Почта России изменит график работы с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией объявил неделю с 30 марта по 5 апреля, но Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций.
Моссовет 03:50
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
RT на русском 04:03
Общество

В Ухане метро частично возобновило работу после карантина

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен, об этом сообщается на сайте правительства города.
РБК 01:41
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Экономика

МВФ заявил о начале рецессии мировой экономики

Ранее в МВФ заявляли, что ожидают в 2020 году из-за COVID-19 рецессию в мировой экономике.
RT на русском вчера в 11:41
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
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