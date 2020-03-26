Энергетика
ForbesВ США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Отдельные американские поставщики нефти начали платить покупателям за то, чтобы те купили у них сырье, пишет Bloomberg. Первой маркой, цена на которую оказалась отрицательной, стала Wyoming Asphalt Sour — нефть, которую в основном используют для производства битума и асфальта.
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
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Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву
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Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
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Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Экономика
Из-за налога на вклады россияне бросились забирать деньги из банков
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Общество
Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
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Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Сведения, от кого знаменитость ждала пятого ребенка, оставались тайной.
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Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
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Руководство Примеры рассматривает три варианта возобновления сезона
Руководство испанской Примеры и Ассоциация футболистов Испании настроены на возобновление сезона-2019/20 и рассматривают три возможных сценария развития событий.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Гаджеты
Бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представили в Европе
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Авто
В Peugeot объяснили, почему исчезают кабриолеты и купе
Руководитель французской марки Peugeot Жан-Филипп Импарато рассказал о причинах сокращения линейки купе и кабриолетов.
Общество
Москву обработают дезинфицирующими растворами
Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Общество
Почта России изменит график работы с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией объявил неделю с 30 марта по 5 апреля, но Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций.
Происшествия
В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус
«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
Общество
В Ухане метро частично возобновило работу после карантина
В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен, об этом сообщается на сайте правительства города.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Политика
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Экономика
МВФ заявил о начале рецессии мировой экономики
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Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.