Коронавирус
Lenta.ruНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg. Цена нефти Wyoming Asphalt Sour снизилась на 19 центов за баррель.
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На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает агентство Bloomberg.Ruposters.ru04:37
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