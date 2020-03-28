с чего всё началось

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg. Цена нефти Wyoming Asphalt Sour снизилась на 19 центов за баррель.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

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