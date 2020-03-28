Энергетика
Lenta.ruНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg. Цена нефти Wyoming Asphalt Sour снизилась на 19 центов за баррель.
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Комментарии
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Кино
Российский фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров
Российская мелодрама о любви подростков «14+» набрала на YouTube более 100 миллионов просмотров, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Здоровье
Главврач красноярской больницы считает, что коронавирусом переболеет 2\3 красноярцев
Главный врач Краевой клинической больницы Красноярска Егор Корчагин считает, что эпидемия в Красноярском крае вот-вот начнется.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам
США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Происшествия
Первичный тест выявил COVID-2019 у семи человек в Хабаровском крае
Первичный тест на коронавирус COVID-2019 дал положительный результат у ещё семи человек в Хабаровском крае.
Шоу-бизнес
Собчак: звезды российского шоу-бизнеса могли заразиться от Лещенко
Ксения Собчак рассказала, что Лев Лещенко, который сейчас борется с осложнениями, вызванными коронавирусом, мог заразить весь отечественный шоу-бизнес, сообщает ИА DEITA.
Общество
На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам
Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты
Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Юрист прокомментировал действия Льва Лещенко после возвращения из США
Юрист Михаил Федотов прокомментировал телеканалу «360» действия мэтра отечественной эстрады, у которого диагностировали коронавирус.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Армия и оружие
Турция собралась сбивать российские самолёты, взлетающие с авиабазы «Хмеймим»
Несколько часов назад в сирийскую провинцию Идлиб были переброшены турецкие системы противовоздушной обороны MIM-23 Hawk, что на фоне прозвучавших угроз в адрес российских военных, может свидетельствовать о том, что Анкара собирается сбивать российские самолёты прямо над авиабазой «Хмеймим».
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Политика
Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Общество
Украина сообщила о начале эвакуации россиян
Эвакуация началась в пятницу вечером, 27 марта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал обновленную приборную панель
АвтоВАЗ выпустил патент на новую версию панели приборов для авто Lada.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Экономика
Индексы Мосбиржи и РТС снизились на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,41% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2479,81 пункта, свидетельствуют биржевые данные.