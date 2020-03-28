Энергетика
Lenta.ruНа рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg. Цена нефти Wyoming Asphalt Sour снизилась на 19 центов за баррель.
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Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поговорил о ситуации с завершением сезона.
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
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Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
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В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
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Тарасова ответила на критику финской фигуристки в адрес Тутберидзе
Известный в прошлом тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки из Финляндии Кииры Корпи, которая назвала детскую фабрику Этери Тутберидзе признаком бесчеловечной культуры.
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Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Доктор биологических наук, профессор МГУ, учёный-зоолог Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
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Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре
Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре.
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На мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за коронавируса происходит "грабеж", заявил президент Сербии Александр Вучич.
Экономика
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Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
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Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
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Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал обновленную приборную панель
АвтоВАЗ выпустил патент на новую версию панели приборов для авто Lada.
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О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав
О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
Хоккей
Хоккеист «Спартака» Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб
Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Политика
Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
Украина в ближайшие две недели может получить транш в размере $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).
Автоспорт
Экклстоун не верит, что чемпионат состоится
Думаю, я бы признал, что мы прекращаем все разговоры о проведении гонок в этом году, – сказал бывший глава менеджмента Формулы 1, который сейчас находится на своей ферме в Бразилии.
Общество
В Петербурге начали проводить коронавирусные рейды
В Санкт-Петербурге начинают свою работу сотрудники ОМОНа, которые будут проверять исполнение постановления властей о закрытии ресторанов, баров, кафе и непродовольственных магазинов.
Транспорт
Из-за коронавируса сотрудники ГИБДД минимизируют общение с водителями
В настоящий момент водителям не разрешается находиться в служебных машинах инспекторов, в помещениях стационарных постов дорожно-патрульной службы, а также в подразделениях Госавтоинспекции.
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.