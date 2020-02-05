Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142 000 кв. м, сказано в отчете.

с чего всё началось

Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142 000 кв. м, сказано в отчете. У председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой другие данные. Из ее слов следует, что дорогих квартир в прошлом году было продано примерно на 75 млрд руб.

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