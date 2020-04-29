Экономика
Суть событийНовак увидел «зелёные ростки увеличения спроса» на рынке нефти
Министр энергетики Александр Новак в свою очередь высказал мнение, что во второй половине мая ситуация должна улучшиться. По его прогнозам, пик снижения спроса на нефть в ближайшее время будет пройден и уже видны "зеленые ростки увеличения спроса".
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Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
Общество
В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
Гаджеты
Новые смартфоны-бюджетники Honor стоят в России от 7 тысяч рублей
В состав линейки вошли три модели: Honor 9C, 9A и 9S. Купить их можно по цене от 7 тысяч до 13 тысяч рублей.
Вести.Ru 13:52
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри изменился до неузнаваемости
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости Исполнитель роли Чендлера Бинга неприятно поразил фанатов изменениями в своей внешности.
Экспресс газета 15:34
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс 13:54
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru вчера в 02:31
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
РИА Новости 15:56
Космос
Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад
Десятилетиями ученые пытались понять, есть ли на Марсе органические соединения и, если да, каков их источник.
Хайтек+ 07:50
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 16:37
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Автоспорт
Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать
Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
Чемпионат 11:23
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
Ubisoft анонсировала новую Assassin’s Creed
29 апреля Ubisoft анонсировала новую игру серии Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla.
CyberSport.ru 16:00
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные отрасли по снятию ограничений
Смягчение в Москве ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности.
Известия 09:38
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
Экономика
Минторг США заявил о сокращении ВВП на 4,8%
Вашингтон, 29 апреля 2020, 16:12 — REGNUM Американский ВВП в I квартале 2020 года сократился на 4,8%, сообщили 29 апреля в минторге США.
REGNUM 09:12
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Авто
В РФ Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia поведала о том, что собирается расширить линейку кроссоверов в нашей стране летом 2020 года.
SpeedMe 13:27