Экономика
КоммерсантъНа рынке растет интерес к коммерческой недвижимости
На рынке растет интерес к коммерческой недвижимости Интерес покупателей и потенциальных арендаторов к торговой недвижимости начинает расти.
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Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Piter.tv 08:00
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Автоспорт
Даниил Квят: У нас был шанс заработать очки
F1news.ru 12:16
Футбол
Президент «Урала» принял отставку главного тренера Парфенова
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов принял отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Футбол
Зенит — Спартак 2:1 (2-й тайм)
Питерский "Зенит" ведет в счете 2:1 после первого тайма полуфинального матча со "Спартаком".
Российская газета 12:27
Политика
Чешский аналитический центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
Суворов пояснил, что этим обычно занимаются более авторитетные организации.
RuNews24.ru 11:17
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Политика
В Сирии продлили голосование на парламентских выборах
Высший судебный комитет (избирком) Сирии принял решение продлить процесс голосования на парламентских выборах в стране на четыре часа.
RT на русском 12:35
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 17 июля в 04:10
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Происшествия
Площадь пожара в заповеднике в Башкирии превысила 208 гектаров
Площадь пожара в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики выросла до 208,7 га.
RT на русском 11:31
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Политика
Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.
РИА Новости 11:30
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Актуальные Новости 10:45
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 17 июля в 00:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США
Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США.
Аргументы недели 06:43
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Здоровье
Коронавирус за сутки подтвердился еще у 37 жителей Республики Алтай
Под медицинским наблюдением в регионе находится 608 человек В Республике Алтай за последние сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Толк 03:16
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском вчера в 13:14