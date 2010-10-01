Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа рынке растет интерес к коммерческой недвижимости

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На рынке растет интерес к коммерческой недвижимости Интерес покупателей и потенциальных арендаторов к торговой недвижимости начинает расти.
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Общество

Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G

Piter.tv 08:00
24
Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Автоспорт

Даниил Квят: У нас был шанс заработать очки

F1news.ru 12:16
Футбол

Президент «Урала» принял отставку главного тренера Парфенова

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов принял отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
360
Футбол

Зенит — Спартак 2:1 (2-й тайм)

Питерский "Зенит" ведет в счете 2:1 после первого тайма полуфинального матча со "Спартаком".
Российская газета 12:27
Политика

Чешский аналитический центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

Суворов пояснил, что этим обычно занимаются более авторитетные организации.
RuNews24.ru 11:17
17
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
2,3K
Политика

В Сирии продлили голосование на парламентских выборах

Высший судебный комитет (избирком) Сирии принял решение продлить процесс голосования на парламентских выборах в стране на четыре часа.
RT на русском 12:35
1
Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 17 июля в 04:10
Происшествия

Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
4
Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru 07:26
27
Происшествия

В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Происшествия

Площадь пожара в заповеднике в Башкирии превысила 208 гектаров

Площадь пожара в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики выросла до 208,7 га.
RT на русском 11:31
14
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
104
Общество

Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
5,5K
Общество

Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров

Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
1
Политика

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.
РИА Новости 11:30
8
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
110
Происшествия

Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

Lenta.ru 09:27
8
Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Актуальные Новости 10:45
15
Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Интерфакс 11:05
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 17 июля в 00:35
5
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
51
Футбол

«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:38
Шоу-бизнес

Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США

Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США.
Аргументы недели 06:43
5
Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
46
Здоровье

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 37 жителей Республики Алтай

Под медицинским наблюдением в регионе находится 608 человек В Республике Алтай за последние сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Толк 03:16
75
Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

RT на русском вчера в 13:14
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