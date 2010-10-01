На рынке растет интерес к коммерческой недвижимости Интерес покупателей и потенциальных арендаторов к торговой недвижимости начинает расти.

На рынке растет интерес к коммерческой недвижимости

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