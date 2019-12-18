В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.

с чего всё началось

В натуральном выражении рынок смартфонов в этом году остался на уровне прошлого года. В денежном выражении - вырос на 6,4%, говорится в исследовании МТС. Средняя цена смартфона увеличилась на 6,1% - до 16,6 тысячи рублей с 15,6 тысячи рублей годом ранее.

На рынке смартфонов назвали главный тренд года

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