Экономика
Российская газетаНа рынке смартфонов назвали главный тренд года
В натуральном выражении рынок смартфонов в этом году остался на уровне прошлого года. В денежном выражении - вырос на 6,4%, говорится в исследовании МТС. Средняя цена смартфона увеличилась на 6,1% - до 16,6 тысячи рублей с 15,6 тысячи рублей годом ранее.
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с чего всё началось
В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.РБКвчера в 22:00
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Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова
Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
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Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев в интервью журналу Hello! рассказал о суррогатных матерях своих детей - 5-летнего Никиты и годовалой дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям.
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
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Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Политика
Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу
После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Авто
Nissan обновит полностью линейку кроссоверов
В планах концерна Nissan до середины 2021-го представить новую генерацию кроссоверов Qashqai и X-Trail, а также выпустить совершенно новый вседорожник для европейского рынка.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Американский бизнес предостерег сенат США от введения «адских» санкций против России
Две американские бизнес-ассоциации предостерегли ключевой комитет сената от ужесточения санкций против России, пишет Bloomberg.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Политика
Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева
В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Наука
Ученые: Шимпанзе кидают в деревья камни и создают рок-музыку
Проведя анализ на громкость, эксперты узнали: деревья, в которые шимпанзе кидали камни, издавали продолжительные и низкие звуки.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Общество
Оператор такси считает избыточным новый закон об агрегаторах
Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
Наука
Употребление перца чили понижает риск сердечного приступа на 40%
В результате эксперты пришли к выводу, что, если человек есть перец четыре раза в неделю и даже чаще, то риск болезней сердца и сосудов уменьшается.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.