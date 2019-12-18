Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа рынке смартфонов назвали главный тренд года

В натуральном выражении рынок смартфонов в этом году остался на уровне прошлого года. В денежном выражении - вырос на 6,4%, говорится в исследовании МТС. Средняя цена смартфона увеличилась на 6,1% - до 16,6 тысячи рублей с 15,6 тысячи рублей годом ранее.
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с чего всё началось

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

В России подорожали смартфоны

Lenta.ru08:50

Средняя цена смартфонов выросла в РФ

News.ruвчера в 22:53

В России выросла средняя цена на смартфоны

ФедералПресс01:08

Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

Реальное время00:10

Цены на смартфоны выросли в России

URA.Ruвчера в 23:22

На рынке смартфонов назвали главный тренд года

Российская газета04:28

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

РБКвчера в 22:00
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Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Ревизор.ру 07:32
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Шоу-бизнес

Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

Российский певец Сергей Лазарев в интервью журналу Hello! рассказал о суррогатных матерях своих детей - 5-летнего Никиты и годовалой дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям.
Московский Комсомолец вчера в 04:03
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Фигурное катание

Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой

Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Говорит Москва 06:17
Политика

Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
РИА Новости 09:06
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Авто

Nissan обновит полностью линейку кроссоверов

В планах концерна Nissan до середины 2021-го представить новую генерацию кроссоверов Qashqai и X-Trail, а также выпустить совершенно новый вседорожник для европейского рынка.
Новые автомобили 16 декабря в 11:46
Происшествия

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:44
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Кино

Первые кадры нового «Билла и Теда» с Киану Ривзом появились в Сети

VSE42.RU 04:35
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Политика

Американский бизнес предостерег сенат США от введения «адских» санкций против России

Две американские бизнес-ассоциации предостерегли ключевой комитет сената от ужесточения санкций против России, пишет Bloomberg.
Forbes 01:23
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Политика

Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева

В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
РИА Новости 06:55
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Культура

Умер создавший льва Бонифация художник-мультипликатор Сергей Алимов

REGNUM 09:57
Наука

Ученые: Шимпанзе кидают в деревья камни и создают рок-музыку

Проведя анализ на громкость, эксперты узнали: деревья, в которые шимпанзе кидали камни, издавали продолжительные и низкие звуки.
OAnews 08:38
Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Известия 02:31
Общество

Оператор такси считает избыточным новый закон об агрегаторах

Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.
REGNUM 10:10
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили 16 декабря в 23:54
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Evo-rus.com 08:52
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
РБК 09:59
Наука

Употребление перца чили понижает риск сердечного приступа на 40%

В результате эксперты пришли к выводу, что, если человек есть перец четыре раза в неделю и даже чаще, то риск болезней сердца и сосудов уменьшается.
МедиаПоток вчера в 10:42
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
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