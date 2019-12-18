Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа рынке смартфонов назвали главный тренд года

В натуральном выражении рынок смартфонов в этом году остался на уровне прошлого года. В денежном выражении - вырос на 6,4%, говорится в исследовании МТС. Средняя цена смартфона увеличилась на 6,1% - до 16,6 тысячи рублей с 15,6 тысячи рублей годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

Похожую статистику предоставил РБК вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов. «До конца 2019 года мы прогнозируем рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном», — сообщил он.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Назван главный тренд года на российском рынке смартфонов

Московский Комсомолец10:48

Средняя цена смартфонов выросла в РФ

News.ruвчера в 22:53

На рынке смартфонов назвали главный тренд года

Российская газета04:28

Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

Реальное время00:10

Цены на смартфоны выросли в России

URA.Ruвчера в 23:22

В России подорожали смартфоны

Lenta.ru08:50

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Футбол

Фанаты «Райо Вальекано» напали на президента клуба за поддержку Зозули

Очевидно, нападение фанатов на авто президента «Райо Вальекано» связано с тем, что последний поддержал Романа Зозулю.
Евро-футбол.ру 10:58
Политика

Объяснен арест Дудаева в Боснии

Президент Чечни в 2004-2007 годах Алу Алханов ранее рассказал, что Дудаев был освобожден из-под ареста в Сараево, где его задержали французские миротворцы из контингента ООН, после звонка Бориса Ельцина.
Lenta.ru 10:24
Политика

В ЕС заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине

Создание независимого от «Нафтогаза» оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине завершено.
ТК Звезда вчера в 12:03
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Биатлон

Биатлонист из Швеции Самуэльссон описал Россию в трех словах

С нелегкой задачей (описать страну в трех словах) справился Себастьян Самуэльссон, являющийся шведским олимпийским чемпионом по такому виду спорта, как биатлон.
Южный Федеральный 07:56
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

Посольство Израиля подтвердило задержание своих граждан в «Домодедово»

О задержании 46 граждан Израиля в московском международном аэропорту «Домодедово» сообщили 18 декабря в израильском посольстве в Москве.
REGNUM 11:38
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera 16 декабря в 15:13
Здоровье

Медики назвали пять профессиональных болезней водителей

Российская газета 06:01
Общество

Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа

Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Украина.ру 05:46
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Общество

Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

Радзинская заняла третье место в рейтинге. Девочка родилась в Краснодаре, но в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду.
РБК 09:34
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Кино

Фильмы Тарантино и Скорсезе возглавили топ 2019 года

Газета.Ru 03:34
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Коммерсантъ 11:29
Гаджеты

В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
ToDay News Ufa 16 декабря в 13:47
Шоу-бизнес

Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото

Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.
OAnews 11:16
Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Политика

«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
РИА Новости 11:27
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих ее журналистов

Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa 07:11
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Вечерняя Москва 16 декабря в 18:55
Фигурное катание

Загитова рассказала о своих тренировках после приостановления карьеры

RT на русском 05:38
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 08:55
Космос

Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
РИА Новости 05:25
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное