Похожую статистику предоставил РБК вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов. «До конца 2019 года мы прогнозируем рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном», — сообщил он.

с чего всё началось

В натуральном выражении рынок смартфонов в этом году остался на уровне прошлого года. В денежном выражении - вырос на 6,4%, говорится в исследовании МТС. Средняя цена смартфона увеличилась на 6,1% - до 16,6 тысячи рублей с 15,6 тысячи рублей годом ранее.

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