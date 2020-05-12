Общество
МордовМедиаНа сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились. Список IP-адресов, с которых отправлялись анкеты с фото офицеров вермахта, будут переданы в Следственный комитет.
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Организаторы «Бессмертного полка» передадут СК данные о тех, кто загружал фото нацистов
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