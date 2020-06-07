Политика

РБКРБКОбнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

Действующий текст Конституции не позволяет Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Основной закон поправку, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены.
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с чего всё началось

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения.
Ведомостивчера в 14:00

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На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Ведомостивчера в 14:00

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

Lenta.ruвчера в 20:23

Про обнуление президентских сроков «забыли». На сайте голосования по Конституции нет этой поправки

URA.Ruвчера в 16:37

На сайте голосования по Конституции РФ появились изменения

News.ruвчера в 21:35

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропущена статья, обнуляющая сроки Путина

Дождьвчера в 13:09

Главное - безопасность: как организуют голосование по поправкам к Конституции в условиях коронавируса

ТК Звездавчера в 12:05

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропустили пункт об обнулении сроков Путина

Медиазонавчера в 11:57
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Энергетика

Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть

В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
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Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия вчера в 05:09
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Организация решила, что страны, которые недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти (это прежде всего Ирак, Нигерия и Казахстан), компенсируют отставание в июле-сентябре, рассказал РИА Новости источник в ОПЕК.
РИА Новости 06 июня в 10:19
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Авто

Назвали нововведения, которые затронут автомобилистов летом

Названы три нововведения, которые затронут автолюбителей летом.
Тарантас Ньюс вчера в 23:33
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Политика

Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Предложение США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске, где 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная, Москва воспринимает как проявление конструктива, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 04:14
1,3K
Энергетика

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
2
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Экономика

Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО

Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ вчера в 17:55
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
60
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
244
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
2K
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок утонул в реке Горного Алтая

Толк 00:47
1
Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
27
Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

Газета.Ru 01:50
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Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
243
Общество

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
1
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
1,3K
Гаджеты

Intel необычно пригласила СМИ на презентацию Tiger Lake

Сотрудники LegitReviews получили посылку, в которой был синий цветочный горшок и несколько луковиц тигровых лилий сорта Tiger's Roar.
Игромания.ру вчера в 12:28
Космос

Обнаружена экзопланета, похожая на Землю

Популярная механика 05 июня в 08:34
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
2
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет новую квартиру

StarHit.ru вчера в 23:00
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