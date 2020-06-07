Политика
RT на русскомНа сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
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Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38
Армия и оружие
На Балтике начались военные учения НАТО
Военное дело вчера в 07:56
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Сроки подачи документов в колледжи продлили
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
Взгляд.ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов
В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Происшествия
В Прикамье госпитализировали найденного в лесу ребенка
Пермь, 7 июня 2020, 10:50 — REGNUM В Прикамье десятилетний мальчик найден в лесу и госпитализирован, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM вчера в 03:50
Космос
Планетологи: у Марса были кольца
Планетологи из Института SETI и Университета Пердью вышли с предположением - необычный наклон орбиты Деймоса, возможно, говорит о том, что в прошлом у Марса присутствовало массивное кольцо.
TV BRICS 06 июня в 02:24
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Футбол
Киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Александрию»
Александрия с 43 очками занимает пятое место.
Советский спорт вчера в 11:53
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск вчера в 22:51
Общество
В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции
В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
Общество
Онищенко рассказал о вреде антисептиков
Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером
Деловое.ТВ вчера в 02:22
Футбол
Вагнер Лав рассказал, когда назовёт свой новый клуб
Metaratings вчера в 13:31
Наука
Определено, как коронавирус проникает в мозг человека
Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
Live24 05 июня в 16:16
Общество
На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей.
REGNUM вчера в 21:04
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова
Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:58
Общество
Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о первом этапе смягчения режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 12:02
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости вчера в 08:13
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Общество
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Общество
Военные вузы России изменили порядок поступления в 2020 году
На странице каждого из вузов содержится памятка, в которой указывается: В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в вуз.
Военное обозрение вчера в 23:37
Здоровье
Коронавирус в Кемеровской области: актуальная информация на 8 июня
В Кемеровской области, по данным на 8 июня 2020 года, зарегистрировано 786 случаев заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 00:11