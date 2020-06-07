Политика

RT на русскомRT на русскомНа сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
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Про обнуление президентских сроков «забыли». На сайте голосования по Конституции нет этой поправки

URA.Ruвчера в 16:37

На сайте голосования по Конституции РФ появились изменения

News.ruвчера в 21:35

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

Lenta.ruвчера в 20:23

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

РБКвчера в 23:27

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Ведомостивчера в 14:00

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропущена статья, обнуляющая сроки Путина

Дождьвчера в 13:09

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропустили пункт об обнулении сроков Путина

Медиазонавчера в 11:57
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38
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Армия и оружие

На Балтике начались военные учения НАТО

Военное дело вчера в 07:56
8
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
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Общество

Сроки подачи документов в колледжи продлили

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
Взгляд.ру вчера в 08:15
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
1,9K
Политика

В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов

В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29
75
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
45
Происшествия

В Прикамье госпитализировали найденного в лесу ребенка

Пермь, 7 июня 2020, 10:50 — REGNUM В Прикамье десятилетний мальчик найден в лесу и госпитализирован, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM вчера в 03:50
Космос

Планетологи: у Марса были кольца

Планетологи из Института SETI и Университета Пердью вышли с предположением - необычный наклон орбиты Деймоса, возможно, говорит о том, что в прошлом у Марса присутствовало массивное кольцо.
TV BRICS 06 июня в 02:24
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
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Футбол

Киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Александрию»

Александрия с 43 очками занимает пятое место.
Советский спорт вчера в 11:53
Общество

206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск вчера в 22:51
20
Общество

В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции

В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
7
Общество

Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
16
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv вчера в 07:24
117
Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером

Деловое.ТВ вчера в 02:22
2
Футбол

Вагнер Лав рассказал, когда назовёт свой новый клуб

Metaratings вчера в 13:31
1
Наука

Определено, как коронавирус проникает в мозг человека

Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
Live24 05 июня в 16:16
106
Общество

На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей.
REGNUM вчера в 21:04
2
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
1,8K
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости вчера в 06:39
430
Шоу-бизнес

Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова

Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:58
Общество

Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о первом этапе смягчения режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 12:02
43
Общество

Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости вчера в 08:13
6
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
44
Общество

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
13
Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости вчера в 19:31
352
Общество

Военные вузы России изменили порядок поступления в 2020 году

На странице каждого из вузов содержится памятка, в которой указывается: В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в вуз.
Военное обозрение вчера в 23:37
5
Здоровье

Коронавирус в Кемеровской области: актуальная информация на 8 июня

В Кемеровской области, по данным на 8 июня 2020 года, зарегистрировано 786 случаев заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 00:11
2
Как работают Яндекс.Новости?
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