Политика
Lenta.ruНа сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
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с чего всё началось
При подробном рассмотрении показывается, что изменится в каждой конкретной статье. Ни в одном из 15 блоков нет упоминания статьи 81 Конституции, поправки к которой должны будут обнулить сроки Путина.Медиазона11:57
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