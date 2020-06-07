При подробном рассмотрении показывается, что изменится в каждой конкретной статье. Ни в одном из 15 блоков нет упоминания статьи 81 Конституции, поправки к которой должны будут обнулить сроки Путина.

с чего всё началось

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

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