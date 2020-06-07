Политика
Lenta.ruНа сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Lisa.ru 03:30
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 8 июня 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 1877.
REGNUM 22:39
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
Люди верили, что береза принесет в дом благодать.
Молодой коммунар 15:40
Здоровье
В Хакасии выявили 24 новых носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.
REGNUM 05 июня в 00:11
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры в UFC
Причиной завершения карьеры в организации смешанных единоборств UFC стало долгое ожидание следующего поединка, заявил 7 июня экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 08:57
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:41
Общество
Российские колледжи заработают с 1 сентября
Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия 08:06
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor вчера в 06:32
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Технологии
Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в крутой луноход
Концепт, кстати, может оказаться с реальной перспективой — все-таки SpaceX и Tesla имеют тесные родственные связи, и когда речь зайдет о таком виде космического транспорта, за основу вполне может быть взят Cybertruck.
iXBT.com 04:37
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Общество
За сутки от коронавируса в Якутии выздоровели 68 человек
73 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Республике Саха (Якутия) за минувшие сутки.
Якутия Daily вчера в 05:20
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
Общество
Россиян предупредили о вреде антисептиков
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
Lenta.ru 22:07
Авто
Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь вчера в 12:04
Политика
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
Общество
Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
Автоновости дня 13:30
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Происшествия
В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.
АиФ Иркутск 21:30
Политика
Белоруссия возобновляет туризм в Турцию
Белоруссия названа в числе 15 стран, с которыми Турция планирует возобновить воздушное авиасообщение в июне.
Турпром 07:29
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru 22:52