Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

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