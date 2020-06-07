Политика

Lenta.ruLenta.ruНа сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения.
Ведомостивчера в 14:00

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На сайте для голосования по поправкам в Конституцию с опозданием внесли норму об обнулении президентских сроков

Эхо Москвы04:04

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

РБКвчера в 23:27

На сайте голосования по Конституции РФ появились изменения

News.ruвчера в 21:35

Про обнуление президентских сроков «забыли». На сайте голосования по Конституции нет этой поправки

URA.Ruвчера в 16:37

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Ведомостивчера в 14:00

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропущена статья, обнуляющая сроки Путина

Дождьвчера в 13:09

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропустили пункт об обнулении сроков Путина

Медиазонавчера в 11:57
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Армия и оружие

На Украине назвали способ ударить по Сибири

Lenta.ru вчера в 17:09
1,3K
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
1,6K
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер на пике славы

ФАН 04:57
Политика

Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия вчера в 16:16
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Общество

Международное авиасообщение могут возобновить в России с 15 июля

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Ридус вчера в 08:41
2
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в Приамурье выявлено 748 случаев коронавируса.
Телепорт 03:44
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
17
Политика

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
Коммерсантъ 02:55
8
Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
16
Теннис

Теннисистка Кузнецова заметила деградацию уехавших из России людей

Ruposters.ru 03:42
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Кино

Зак Снайдер пообещал изменить цвет «Лиги справедливости»

Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов фильма "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:22
Наука

Белгородские ученые создали рентген при помощи кухонной зажигалки

Сотрудники Белгородского государственного национального исследовательского института разработали портативный источник рентгеновского излучения, работающий по принципу кухонной пьезозажигалки.
Evo-rus.com 01:27
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Общество

За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом

7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19.
Тульские Известия вчера в 03:42
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Шоу-бизнес

Владимир Пресняков-младший показал три поколения своей семьи

Стоит отметить, что у Владимира Преснякова-младшего очень творческая семья.
Летидор вчера в 04:10
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Культура

Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

ТАСС 04:11
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Общество

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Piter.tv 04:00
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM 05 июня в 03:28
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Происшествия

Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня

Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных.
СОВА 06 июня в 04:35
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Здоровье

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
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Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета 06 июня в 23:00
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Общество

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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