На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone. Через Telegram они присылают пользователям фишинговые ссылки, копирующие страницы оплаты легитимных ресурсов.

Общество Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края. 90

Общество Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. 23

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 220

Футбол Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Отставка главного тренера «Локомотива» Юрия Семина вызвала крайне негативную реакцию со стороны подавляющего большинства болельщиков команды.

Общество В Белгородской области вновь закрылись летние кафе Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в Белгородской области добавилось 79 новых случаев заболевания COViD-19. 28

Происшествия В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго» Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 4

Общество СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.

Общество В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Происшествия Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. 19

Общество «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом. 281