Общество

КоммерсантъКоммерсантъНа сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone. Через Telegram они присылают пользователям фишинговые ссылки, копирующие страницы оплаты легитимных ресурсов.
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Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и «Юле»

РИА Новости10:08

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Газета.Ru07:38

Эксперты предупредили о новой схеме кибермошенничества на сервисах Avito и «Юла»

ТАСС08:11

Эксперты предупредили о случах мошенничества в сервисах Avito и «Юла»

Москва 2408:06

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Российская газета09:59

Эксперты предупредили пользователей Avito и «Юлы» о новой схеме обмана

РБК07:07

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

Коммерсантъ07:06
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
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Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Кино

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

КиноПоиск 05:10
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Футбол

Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера

Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Отставка главного тренера «Локомотива» Юрия Семина вызвала крайне негативную реакцию со стороны подавляющего большинства болельщиков команды.
Коммерсантъ 02:14
Экономика

Спрос на новостройки в России упал на 30%

Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%.
ТАСС 07:17
8
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Общество

Аксенов: решение о работе санаториев и отелей в Крыму примут до 1 июня

Решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в Крыму должно быть принято до начала лета на федеральном уровне, пока все ограничения продолжат действовать, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:59
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
5,2K
Общество

В Белгородской области вновь закрылись летние кафе

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в Белгородской области добавилось 79 новых случаев заболевания COViD-19.
Белгородские новости 07:26
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Российская газета 04:44
1
Армия и оружие

Из Италии вылетел последний борт с российскими военными

С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
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Происшествия

В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго»

Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 07:52
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Московский Комсомолец 11:24
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Политика

Белоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 08:31
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
1,5K
Общество

СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco

Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.
РИА Новости 12:28
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,9K
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
7
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Происшествия

Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
19
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
2
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
281
Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Армия и оружие

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета 03:07
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