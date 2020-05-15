Общество
КоммерсантъНа сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone. Через Telegram они присылают пользователям фишинговые ссылки, копирующие страницы оплаты легитимных ресурсов.
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Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Кино
Итальянский режиссер Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Лос-Анджелес, США, 15 мая 2020, 09:22 — REGNUM Ремейк картины «Лицо со шрамом», выпущенной Брайаном Де Пальма в 1983 году, снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино.
REGNUM 02:22
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15:54
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
Экономика
Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова
Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге
Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 13 мая в 06:28
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
Общество
В Москве оштрафовали около 80 человек, не носивших маски в магазинах
Руководитель московского департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в столице оштрафовали около 80 человек, которые не носили маски в предприятиях торговли.
RT на русском 15:36
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
Футбол
«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
«Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.
Metaratings 15:01
Политика
Трамп назвал возможные сроки создания в США вакцины от коронавируса
Американский президент заявил, что США могут разработать вакцину от коронавируса до конца года или раньше.
РБК 14:49
Политика
Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус
Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая.
ИА Красная Весна 15:14
Общество
Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей
Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
Здоровье
Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус
Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:00
Единоборства
Гэтжи высмеял вызов на бой от Макгрегора
Metaratings 06:32
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Политика
Страны ЕС и Япония решили выступить за расследование действий ВОЗ
Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что страна намеревается совместно с Евросоюзом независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 10:30
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Единоборства
Отец Хабиба вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии
Как сообщает телеграм-канал телеканала «360» со ссылкой на друга тренера Рамазана Рабаданова, состояние Нурмагомедова-старшего все еще остается тяжелым.
Спорт день за днем вчера в 06:35
Политика
Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) рекомендуется возобновить с 21 июня.
РБК 07:05