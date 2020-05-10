Общество
РЕН ТВФото Гиммлера появилось на странице «Бессмертного полка»
Фото одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера появилось на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка".
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Фотографию одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера разместили на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка", подтвердил РИА Новости координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.РИА Новости09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Ростовская полиция выяснит, кто опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото Генриха Гиммлера
Блокнот Ростов-на-Дону08:57
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Политика
США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма
Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Общество
Представитель Пенса опроверг информацию о его самоизоляции
Вице-президент США Майк Пенс не самоизолировался и планирует быть в Белом доме в понедельник, сообщил CNN его представитель Девин О'Мэлли.
Коммерсантъ 21:20
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе
Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
Шоу-бизнес
Семенович поразила поклонников необычным фото
Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком".
РИА Новости 19:01
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Седокова показала фигуру после «обжорства» на самоизоляции
Слово и Дело 02:14
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета 08 мая в 06:28
Финансы
СМИ: ЦБ напечатает 1,5 трлн рублей, чтобы не тратить фонд национального благосостояния
Объем операций долгосрочного репо составит 1-1,5 триллиона рублей.
Росбалт 19:34
Биатлон
Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: В тот момент меня изнутри раздирало
Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова не обсуждать историю своей дисквалификации в 2015 году за применение эритропоэтина (ЭПО).
МК-Спорт 10:45
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Здоровье
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Стоит уделить внимание и правильному питанию.
РИА Новости 20:30
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак
Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
Общество
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
ТК Звезда вчера в 21:52