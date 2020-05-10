Фотографию одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера разместили на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка", подтвердил РИА Новости координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.

с чего всё началось

Фото одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера появилось на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка".

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