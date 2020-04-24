Общество
РИА НовостиНа сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей
Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
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с чего всё началось
Прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг будет идти до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.РИАМО00:30
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Экспорт товаров и услуг: открылся прием заявок на предоставление грантов предпринимателям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
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На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Deutsche Bank заявили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина РФ сможет быть стабилизирующим фактором для российской экономики чуть более двух лет.
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Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
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Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Общество
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Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
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Общество
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Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
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Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию
Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 21 апреля в 09:54
Происшествия
Жительницу Кубани объявили в розыск за помощь боевикам в Сирии
В городе Новокубанске Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы за участие в террористической деятельности.
Российская газета 07:50
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Политика
Лукашенко призвал чиновников беречь лес и землю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на отсутствие в недрах республики природного газа и небольшое количество добываемой нефти, в связи с чем призвал чиновников беречь имеющиеся ресурсы - лес, землю и "людские руки".
РИА Новости 06:08
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
Политика
Путин: Автодилеры откроются одними из первых
Автодилеры будут одними из первых компаний, которые возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Росбалт 08:51
Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
Политика
Великобритания отказалась от отсрочек по Brexit
«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года», — цитирует ТАСС Барнье.
Известия 07:55
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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
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Газета.Ru 08:31
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«Алания» подала заявку на лицензирование в ФНЛ
Футбольный клуб «Алания Владикавказ» подал заявку на лицензирование в ФНЛ.
15-й Регион (Северная Осетия) 03:37
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Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Матвиенко заявила о необходимости реформировать систему ОМС
Эпидемия коронавируса показала, что систему обязательного медицинского страхования в России необходимо реформировать.
Rambler News Service 07:13
Общество
Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19
В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Business Insider рассказывает об очередях и голодных американцах
Business Insider рассказывает об очередях и голодных американцах. Это связано с текущей эпидемиологической ситуацией в стране.
Деловое.ТВ 07:05