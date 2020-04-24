с чего всё началось

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Экономика ЦБ поддержал прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам Центральный Банк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в условиях сложившегося кризиса из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции. 6

Происшествия В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав. 10

Общество Верховный суд разъяснил, как можно штрафовать нарушителей самоизоляции Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное ранее в апреле соглашение между МВД РФ и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, в результате чего полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции по столичному КоАПу - на четыре или пять тысяч с возможностью отправлять автомобиль нарушителя на штрафстоянку. 3K

Политика Полгода без зарплаты: языковой омбудсмен Украины подала в отставку Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, назначенная правительством Украины, подала в отставку.

Энергетика В Сыктывкаре подешевел бензин К 20 апреля подешевел и бензин, но не так значительно — всего на 0,2% до 44,67 рубля за литр.

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 936

Общество Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19 В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19. 32

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 246

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 136

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 35

Общество В Ростовской области скончался первый пациент с коронавирусом Ростов-на-Дону, 24 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончался 17 апреля в Ростове-на-Дону, мужчине было 34 года, он имел гражданство КНР. 73