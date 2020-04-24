Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
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Прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг будет идти до 1 июня на сайте
 Московского экспортного центра (МЭЦ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
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