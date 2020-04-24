с чего всё началось

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Общество ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 134

Общество Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса За последние сутки число забелевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 случая и общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 381 человек. 367

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 359

Здоровье В Саратовской области коронавирусом заболели 245 человек В Саратовской области на 24 апреля лабораторно подтверждено еще 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 128

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 61

Общество Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. 106

Общество Ещё одно лекарство от коронавируса не прошло клинические испытания Американский противовирусный препарат Remdesivir, который считался одним из самых перспективных средств для лечения коронавирусной инфекции, не подтвердил ожиданий и показал отсутствие эффективного результата по итогам месяца исследования на людях. 2

Здоровье Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом В рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные не свидетельствуют, что коронавирус у беременных протекает более тяжелой форме по сравнению с общей популяцией взрослых пациентов.

Финансы Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 74

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

Общество Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет - ведомство.

Здоровье В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона. 13

Общество В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения. 148