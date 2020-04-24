Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
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с чего всё началось
Прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг будет идти до 1 июня на сайте
 Московского экспортного центра (МЭЦ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
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Как сообщают в пресс-службе областного правительства, среди новых пациентов – люди разной возрастной группы от 18 лет до 81 года.
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Общество

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Общество

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«Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении.
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Здоровье

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Минздрав Алтайского края подтвердил первый случай смерти пациента от коронавируса, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.
Коммерсантъ 05:10
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Москвичей призвали временно воздержаться от ремонта в квартирах

Мосжилинспекция призывает жителей города временно воздержаться от ремонта в квартирах.
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Политика

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

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Общество

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Репортер64 03:48
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Общество

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Здоровье

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Общество

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Общество

СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции

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Первый за восемь лет сингл Living in a Ghost Town выпустила британская рок-группа The Rolling Stones.
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Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
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Премьер-министр утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Интерфакс 02:28
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В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ

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