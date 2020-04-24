с чего всё началось

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Политика Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 1K

Происшествия В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки. 297

Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ». 636

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. 47

Политика В СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал блокировку Украиной российской резолюции по отмене санкций, сообщает RT. 1K

Кино Колин Фаррелл может стать классическим Пингвином в «Бэтмене» Мэтта Ривза Судя по всему, Колин Фаррелл, присоединившийся к актерскому составу «Бэтмена» Мэтта Ривза еще в конце прошлого года, все же сыграет Освальда Кобблпота по кличке «Пингвин».

Футбол Недоигранные внутренние турниры УЕФА не помешают проведению еврокубков «Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении. 8

Путешествия Ростуризм предложил ввести в России многократные визы "Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе. 9

Происшествия В Ярославской области сильный ветер сдул пешеходный мост Сильный ветер сдул пешеходный мост в поселке Борисоглебский Ярославской области, заявил глава Борисоглебского района Владимир Попов 22 апреля, сообщает «ЯрНовости». 52

Общество Москвичей призвали временно воздержаться от ремонта в квартирах Мосжилинспекция призывает жителей города временно воздержаться от ремонта в квартирах.

Общество Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области 52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. 38

Энергетика «Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу. 9

Общество В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.