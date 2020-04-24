Общество
РИА НовостиНа сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей
Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг будет идти до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.РИАМО00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспорт товаров и услуг: открылся прием заявок на предоставление грантов предпринимателям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Общество
Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах.
Lenta.ru 05:38
Происшествия
В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ».
РБК 03:29
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Здоровье
Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе
Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице.
ТАСС 04:35
Политика
В СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал блокировку Украиной российской резолюции по отмене санкций, сообщает RT.
Газета.Ru 05:23
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
В Пензенской области коронавирусом заболел еще один месячный ребенок
Как сообщают в пресс-службе областного правительства, среди новых пациентов – люди разной возрастной группы от 18 лет до 81 года.
Stolica58.ru 03:47
Общество
В Калужской области число заболевших коронавирусом достигло 444
Число заболевших коронавирусом в Калужской области продолжает увеличиваться.
Kaluga-poisk.ru вчера в 13:15
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с коронавирусом на ИВЛ
iReactor вчера в 13:55
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Кино
Колин Фаррелл может стать классическим Пингвином в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Судя по всему, Колин Фаррелл, присоединившийся к актерскому составу «Бэтмена» Мэтта Ривза еще в конце прошлого года, все же сыграет Освальда Кобблпота по кличке «Пингвин».
Киноафиша России 02:42
Футбол
Недоигранные внутренние турниры УЕФА не помешают проведению еврокубков
«Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 11:41
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Происшествия
В Ярославской области сильный ветер сдул пешеходный мост
Сильный ветер сдул пешеходный мост в поселке Борисоглебский Ярославской области, заявил глава Борисоглебского района Владимир Попов 22 апреля, сообщает «ЯрНовости».
ИА Красная Весна вчера в 15:56
Здоровье
В Алтайском крае умер первый пациент с коронавирусом
Минздрав Алтайского края подтвердил первый случай смерти пациента от коронавируса, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.
Коммерсантъ 05:10
Общество
Москвичей призвали временно воздержаться от ремонта в квартирах
Мосжилинспекция призывает жителей города временно воздержаться от ремонта в квартирах.
РИА Новости 04:15
Политика
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС вчера в 13:17
Общество
Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области
52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.
Репортер64 03:48
Общество
44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
Здоровье
При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции
Как ранее писала «Вечерка», за последние сутки подтверждено 72 случая коронавирусной инфекции — антирекорд для Челябинской области.
Вечерний Челябинск 05:43
Энергетика
«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США
Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.
РБК 05:05
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Еще у 25 человек выявили заболевание.
Тульская пресса вчера в 03:46
Общество
СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции
Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
Музыка
Первую за восемь лет песню The Rolling Stones посвятили коронавирусу
Первый за восемь лет сингл Living in a Ghost Town выпустила британская рок-группа The Rolling Stones.
NewInform вчера в 22:12
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Недвижимость
Премьер-министр утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса.
Интерфакс 02:28