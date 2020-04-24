Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг будет идти до 1 июня на сайте
 Московского экспортного центра (МЭЦ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
РИАМО00:30

Подробнее о событии

В Москве открылся прием заявок на новую программу поддержки для предпринимателей

РИАМО00:30

Стартовал прием заявок от предпринимателей на «экспортные» гранты, утвержденные Собяниным

Москва 2401:01

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

РИА Новости00:52

Стартовал прием заявок на новую программу поддержки московских предпринимателей

Вечерняя Москва00:30

Стартовал прием заявок от предпринимателей на «экспортные» гранты, утвержденные Собяниным

Российская газета05:17

В Москве принимают заявки от предпринимателей на предоставление грантов

Вести Подмосковья00:13

Экспорт товаров и услуг: открылся прием заявок на предоставление грантов предпринимателям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
360
Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
217
Общество

В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
159
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
1,9K
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1,2K
Общество

Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
97
Энергетика

Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва 06:42
1,7K
Общество

Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
131
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
25
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
62
Общество

Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции

Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
94
Общество

В регионе введут цифровые пропуска

Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.
Рыбинские Известия вчера в 02:16
5,3K
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
407
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Общество

Путин подписал «закон о наливайках»

Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
6
Политика

Инициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану

Взгляд.ру 22 апреля в 14:16
143
Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
222
Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
124
Экономика

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
7
Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
67
Общество

В Совфеде назвали необходимым реформирование системы ОМС

Эпидемия коронавируса в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Lenta.ru 07:18
Общество

Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом

Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
4
Происшествия

В Оренбурге произошёл крупный пожар на машинно-ремонтной станции

Оренбург, 24 апреля 2020, 12:15 — REGNUM В Оренбурге 24 апреля крупный пожар произошел на машинно-ремонтной станции, расположенной на ул. Шрссейной.
REGNUM 05:15
3
Политика

Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат

Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
3
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
193
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
783
Армия и оружие

В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:38
54
Политика

Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:31
4
Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

РИА Новости вчера в 20:15
136
Как работают Яндекс.Новости?
Главное