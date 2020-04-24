Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

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