Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
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Открыт прием заявок на предоставление грантов предпринимателям

Москва 2401:01

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

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В Москве принимают заявки от предпринимателей на предоставление грантов

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Экспорт товаров и услуг: открылся прием заявок на предоставление грантов предпринимателям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
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