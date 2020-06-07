Политика

ВедомостиВедомостиНа сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
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Про обнуление президентских сроков «забыли». На сайте голосования по Конституции нет этой поправки

URA.Ru16:37

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропустили пункт об обнулении сроков Путина

Медиазона11:57

На сайте поправок в Конституцию не упомянули обнуление сроков Путина

News.ru14:19

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Ведомости14:00

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропущена статья, обнуляющая сроки Путина

Дождь13:09

Главное - безопасность: как организуют голосование по поправкам к Конституции в условиях коронавируса

ТК Звезда12:05

На сайте об изменении Конституции не упомянули поправку о сроках Путина

Говорит Москва15:11
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ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

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Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит

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Происшествия

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Общество

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Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой

В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
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Экономика

Экономисты ожидают стабильных цен на продукты в России

Укрепление рубля в ближайшее время приведет даже к снижению цен на 1-2%.
Экономика сегодня 06:55
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Армия и оружие

На видео сняли экстремальный полет Ми-25

В сети появилось видео воздушных учений сирийских правительственных сил.
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Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Кино

Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США

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Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета

Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
Газета.Ru 19:50
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Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
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В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 03:00
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В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

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Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
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В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
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Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Общество

Врач назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

Врач-гинеколог Юлиана Абаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что ранний репродуктивный возраст у женщины длится до 35 лет, и для женщины безопаснее, чтобы первые роды были именно в этот период.
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Стали известны страны с самым доступным газом для населения

Аналитики провели исследование, чтобы узнать, жители каких стран мира могут позволить себе купить на среднемесячные зарплаты больше всего природного газа.
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Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
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Нет онлайну: фестивали переносят сроки и отдают контент кинотеатрам

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Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода

Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
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CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

На этой неделе россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - с 8 по 11 июня - в связи с празднованием Дня России, 12 июня.
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Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников

Последствия пандемии коронавирусной инфекции заставили пойти на крайние меры ещё одного автопроизводителя: как сообщает Reuters, теперь и Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников.
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