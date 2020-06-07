Политика
ВедомостиНа сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
«Ведомости» запросили комментарий владельцев сайта и Ростелекома. Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин в тот же день поддержал ее предложение.
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с чего всё началось
При подробном рассмотрении показывается, что изменится в каждой конкретной статье. Ни в одном из 15 блоков нет упоминания статьи 81 Конституции, поправки к которой должны будут обнулить сроки Путина.Медиазона11:57
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Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
В деле о взятках в Минпромторге РФ выявили четвертого фигуранта
Еще одного фигуранта уголовного дела о взяточничестве в Минпромторге РФ выявили следователи, 7 июня сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 14:59
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Политика
Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами.
Новая газета 11:00
Политика
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Происшествия
На Бали спасли британского туриста, просидевшего шесть дней в колодце
Бали, Индонезия, 7 июня 2020, 16:59 — REGNUM Турист из Великобритании был спасён из колодца, в котором он просидел шесть дней без воды и еды на острове Бали в Индонезии.
REGNUM 09:59
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Успенская поправилась на 5 кг после ссоры с дочерью
Королева шансона Любовь Успенская сильно переживает после публичной ссоры с дочерью Татьяной Плаксиной.
НТВ вчера в 13:31
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым
Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Вести.Ru 12:58
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Общество
Русский врач в США рассказал о загадочном исчезновении КОВИД из города
Российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, который работает в Нью-Йорке, рассказал о загадочном «исчезновении» коронавирусной инфекции из города.
Невские Новости 14:03
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной высказался о разводе с артисткой
Супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, устал от слухов и сплетен о его разводе с певицей, блуждающих в сети.
OvideO.ru 14:41
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калмыкии продлён на две недели, при этом регион переходит на второй этап снятия ограничений, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.
РИА Новости 13:48
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Футбол
Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.
RT на русском 14:37
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут
Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН 09:49
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Происшествия
Грязь от «Северного потока» сползает в водохранилище. Погибло под миллион мальков
Погибло около 1 млн мальков лосося и кумжи из Красной книги да ценой в 500 млн. Глина идет через водохранилище.
47 новостей 13:37
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
Здоровье
Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам
Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 14:13
Единоборства
Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ранее боец дважды делал подобные заявления.
АиФ Дагестан 08:38
Политика
Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями
Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».
Говорит Москва 14:04
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс 09:09