При подробном рассмотрении показывается, что изменится в каждой конкретной статье. Ни в одном из 15 блоков нет упоминания статьи 81 Конституции, поправки к которой должны будут обнулить сроки Путина.

с чего всё началось

«Ведомости» запросили комментарий владельцев сайта и Ростелекома. Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин в тот же день поддержал ее предложение.

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

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