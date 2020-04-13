Коронавирус
КоммерсантъНа сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на транспорте.
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Раздел для оформления цифровых пропусков доступен на сайте правительства Москвы
Вести.Ruвчера в 20:10
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