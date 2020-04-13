Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНа сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на транспорте.
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На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков

РБКвчера в 21:36

Раздел для оформления цифровых пропусков доступен на сайте правительства Москвы

Вести.Ruвчера в 20:10

Жители Москвы могут начать оформление цифровых пропусков с понедельника

РИАМОвчера в 17:00

В Москве начали оформлять спецпропуска для поездок на транспорте

Комсомольская правдавчера в 18:20

Москва запустила выдачу электронных пропусков. Как это выглядит

Телеканал 360°вчера в 18:14

Специальные пропуска для поездок начинают оформлять с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье

Эхо Москвывчера в 18:05

На сайте правительства Москвы появился раздел для оформления цифровых пропусков

ТАССвчера в 19:48
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Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости вчера в 22:12
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Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ вчера в 09:47
429
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
3,7K
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Piter.tv 10 апреля в 01:37
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Космос

Ученый рассказал, когда человечество сможет колонизировать Марс

Человечество предпримет первые попытки колонизации Марса относительно скоро, но подгонка Красной планеты под людей — очень далекое будущее, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.
РИА Новости вчера в 22:15
Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
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Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
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Космос

Роскосмос планирует возобновить запуск ракет с «Морского старта»

Роскосмос рассматривает возможность принять участие в возобновлении пусков с плавучего космодрома «Морской старт» в 2024 году.
URA.Ru 11 апреля в 00:04
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Армия и оружие

США используют российский ЗРПК «Панцирь-С» для защиты своей базы от ракет Ирана

В Сети появился фотоснимок, на котором можно увидеть, что американские военные применяют ЗРПК «Панцирь-С» российского производства для защиты своей базы в Ираке от иранских ракет.
Discover24 вчера в 04:43
12
Общество

Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск

Известия вчера в 08:59
29
Здоровье

Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1
Здоровье

Редька, капуста и куркума защищают от коронавируса

Лимон и имбирь, цены на которые за последние дни сильно взлетели, помогают в этом вопросе, однако существует целый ряд продуктов, противовирусные свойства которых ничем не хуже.
НИА-Кузбасс вчера в 23:41
5
Здоровье

Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям

Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 вчера в 12:15
29
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
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Шоу-бизнес

Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения

Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 вчера в 01:52
3
Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля.
Известия 00:01
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Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru вчера в 11:28
5
Здоровье

The National Interest (США): меры, принимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, проливают свет на ее сильные и слабые стороны (The National Interest)

По данным на 9 апреля в России было выявлено 11 917 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на основании более миллиона проведенных тестов, и каждые два-три дня эти цифры удваиваются.
ИноСМИ вчера в 12:31
3
Происшествия

Первые три человека вылечились от коронавируса в Иркутской области

Средства предполагается направить в том числе на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:06
Общество

Еще 11 случаев коронавируса появилось на Камчатке

В Камчатском крае коронавирус подтвердился еще у 11 человек. Это жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.
EastRussia вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации

Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
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Экономика

ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%

По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru вчера в 13:50
1,2K
Общество

Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом

Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18-24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).
РБК 00:03
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе

Народные новости вчера в 02:34
2
Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
639
Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
126
Общество

Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
137
Политика

В Кремле рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса.
Онлайн Тамбов.ру 11 апреля в 12:32
3,1K
Наука

Елена Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу

Малышева напомнила об исследовании, авторы которого проанализировали смертность от коронавируса нового типа в странах, где была вакцинация от туберкулеза.
Московский Комсомолец вчера в 23:56
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