На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на транспорте.

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