Коронавирус
Газета.RuНа сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России. Согласно карте, большинство регионов в настоящее время находятся на первом этапе, при котором возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.
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Происшествия
После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
RT на русском 05:24
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по коронавирусу
В 21-м регионе России складывается достаточно спокойная ситуация с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 15:32
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
Здоровье
Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару
Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
Здоровье
В Петербурге решили ускорить тестирование на коронавирус
В силу документ вступает с 15 июня. Предполагается, что благодаря изменениям удастся ускорить проведение обследования населения.
Neva.Today 06:49
Путешествия
Крым ждет туристов со всей России с 1 июля
С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.
Интерфакс 04:58
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook 14
Деловое.ТВ вчера в 08:01
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Похудевшая Анна Семенович вновь стала ведущей телеканала МУЗ-ТВ
WMJ.ru 10 июня в 06:09
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости вчера в 12:28
Здоровье
В Тамбовской области от коронавируса умер 15-й пациент
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3 770, 1 805 выздоровели: 860 выписаны из стационара, 945 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 15.
Kursk.com 02:35
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PS5
Компании Sony и Rockstar Games продемонстрировали обновление Grand Theft Auto V для консоли очередного поколения PlayStation 5. Игру должны улучшить в техническом и графическом плане, а также обещают поднять общую производительность.
Evo-rus.com 06:28
Космос
Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС
Российская газета 10 июня в 22:32
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Спорт
В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс
В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.
РБК 04:00
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40