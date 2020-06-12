На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России. Согласно карте, большинство регионов в настоящее время находятся на первом этапе, при котором возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.

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