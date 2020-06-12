Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России. Согласно карте, большинство регионов в настоящее время находятся на первом этапе, при котором возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.
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Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

РБК06:42

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

Газета.Ru04:27

Опубликована карта выхода регионов из режима самоизоляции

РИА Новости05:50

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода регионов из режима ограничений

ТАСС05:38

Появилась карта выхода российских регионов из самоизоляции

Телеканал 360°05:06

Опубликована карта выхода России из самоизоляции

Lenta.ru04:41

Опубликована интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

Московский Комсомолец06:09
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Происшествия

После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

RT на русском 05:24
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Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по коронавирусу

В 21-м регионе России складывается достаточно спокойная ситуация с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 15:32
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
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Здоровье

Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару

Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
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Здоровье

В Петербурге решили ускорить тестирование на коронавирус

В силу документ вступает с 15 июня. Предполагается, что благодаря изменениям удастся ускорить проведение обследования населения.
Neva.Today 06:49
Путешествия

Крым ждет туристов со всей России с 1 июля

С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.
Интерфакс 04:58
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
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Гаджеты

Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook 14

Деловое.ТВ вчера в 08:01
Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
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Шоу-бизнес

Похудевшая Анна Семенович вновь стала ведущей телеканала МУЗ-ТВ

WMJ.ru 10 июня в 06:09
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Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости вчера в 12:28
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Здоровье

В Тамбовской области от коронавируса умер 15-й пациент

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3 770, 1 805 выздоровели: 860 выписаны из стационара, 945 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 15.
Kursk.com 02:35
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PS5

Компании Sony и Rockstar Games продемонстрировали обновление Grand Theft Auto V для консоли очередного поколения PlayStation 5. Игру должны улучшить в техническом и графическом плане, а также обещают поднять общую производительность.
Evo-rus.com 06:28
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Космос

Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС

Российская газета 10 июня в 22:32
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
327
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
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Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Игры

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUM вчера в 17:50
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Армия и оружие

Таджикские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 02:44
Спорт

В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс

В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.
РБК 04:00
Общество

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
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