Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. Новые квоты по странам будут обсуждаться сегодня в формате ОПЕК+.

На саммите ОПЕК достигнут консенсус о сокращении добычи

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