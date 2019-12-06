Энергетика
Эхо МосквыНа саммите ОПЕК достигнут консенсус о сокращении добычи
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. Новые квоты по странам будут обсуждаться сегодня в формате ОПЕК+.
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Ожидаем от решения ОПЕК+ продления сделки без существенного снижения добычи нефти - Уралсиб
Финмаркет06 декабря в 04:45
Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти
ТАСС05 декабря в 16:32
Отнять и поделить - добровольные и вынужденные сокращения добычи нефти хотят распределить на весь ОПЕК+
Интерфакс05 декабря в 22:13
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:46, Ашберн
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