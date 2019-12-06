Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыНа саммите ОПЕК достигнут консенсус о сокращении добычи

Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. Новые квоты по странам будут обсуждаться сегодня в формате ОПЕК+.
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