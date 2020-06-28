Общество

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоНа самоизоляции россияне стали чаще приобретать антидепрессанты

Пик продаж антидепрессантов пришелся на начало пандемии COVID-19. Рост продаж за последние две недели марта составил более 60%. Россияне с марта по июнь купили 2,3 млн упаковок антидепрессантов.
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с чего всё началось

В России выросли продажи антидепрессантов

Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.
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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

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В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов

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Продажи антидепрессантов выросли в России в период самоизоляции

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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции

Lenta.ru01:18

Россияне активнее покупали антидепрессанты с марта по июнь

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Антидепрессанты стали востребованнее в России

Газета.Ru01:36
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В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус

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Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
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Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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