Общество
Соловей.ИнфоНа самоизоляции россияне стали чаще приобретать антидепрессанты
Пик продаж антидепрессантов пришелся на начало пандемии COVID-19. Рост продаж за последние две недели марта составил более 60%. Россияне с марта по июнь купили 2,3 млн упаковок антидепрессантов.
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с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
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Экономика
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«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
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Общество
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Деловое.ТВ вчера в 09:16
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor вчера в 05:29
Общество
В Петербурге двух членов УИК отстранили после информации о вбросе
В Северной столице прекратили полномочия двух членов в УИК №505 после публикации в СМИ видео с вбросом бюллетеней.
Gazeta.SPb 05:44
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Общество
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус
Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Российская газета 04:39
Происшествия
В Горном Алтае скончался первый пациент с коронавирусом
Горно-Алтайск, 28 июня 2020, 12:21 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай.
REGNUM 05:21
Политика
Крым отказался просить Зеленского о возобновлении подачи воды
Власти Крыма не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу, сказал глава полуострова Сергей Аксенов.
Взгляд.ру 05:45
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко к работе
Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА объявила о возвращении главного тренера команды Виктора Гончаренко к исполнению своих обязанностей.
RT на русском 05:45
Политика
Зеленский призвал украинцев не быть украинцами
«Шоб усьо було по закону, но если шо, шоб с кумом можно было порешать» — это именно тот идеал, к которому стремится каждый украинец, пусть даже он обвешается флагами ЕС.
Rusvesna.su 04:44
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Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
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Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
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РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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РБК 04:44
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
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Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
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Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам
Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
Эхо Москвы 03:02
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Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об угасающем стремлении США к мировому лидерству и призвала задуматься страны Евросоюза (ЕС) о будущем без ведущей роли Штатов.
Вечерняя Москва 26 июня в 22:54
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Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00