Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.

с чего всё началось

Пик продаж антидепрессантов пришелся на начало пандемии COVID-19. Рост продаж за последние две недели марта составил более 60%. Россияне с марта по июнь купили 2,3 млн упаковок антидепрессантов.

На самоизоляции россияне стали чаще приобретать антидепрессанты

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