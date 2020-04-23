Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

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