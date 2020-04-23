Коронавирус

РБКРБКНа самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

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Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
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Минстрой: собираемость платежей по ЖКХ упала на 30% из-за самоизоляции

Будущее России. Национальные проекты04:40

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
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