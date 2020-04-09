Обязательную двухнедельную самоизоляцию должны пройти все, кто прибывает на территорию Республики Крым. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил премьер-министр соседнего региона Юрий Гоцанюк.

На самоизоляцию отправят всех прибывающих в Крым

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