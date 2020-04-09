Коронавирус
Независимое телевидение СевастополяНа самоизоляцию отправят всех прибывающих в Крым
Обязательную двухнедельную самоизоляцию должны пройти все, кто прибывает на территорию Республики Крым. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил премьер-министр соседнего региона Юрий Гоцанюк.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Общество
В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласовал постановление о дополнительных выплатах для семей, в которых есть несовершеннолетние дети.
Здоровье
В Марий Эл умерла первая пациентка с коронавирусом
Сегодня стало известно о первом случае смерти пациента, болеющего коронавирусом.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Футбол
Брестское «Динамо» продало виртуальные билеты. На трибунах манекены
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
Политика
В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ
Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Шоу-бизнес
Канал «Россия 1» обвинили в принуждении к съемкам в условиях карантина
Российский актер Сергей Жигунов опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором рассказывает, что продюсеры канала «Россия 1» буквально принуждают артистов нарушать карантин, чтобы сняться в передачах.
Происшествия
СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области
Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Технологии
ИСС имени Решетнева заявило о срыве графиков создания спутников
Ведущее российское спутникостроительное предприятие Роскосмоса - "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) заявило о срыве графиков изготовления космических аппаратов из-за задержек в поставках комплектующих от своих субподрядчиков.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Подъезд жилого дома отправили на карантин в Магнитогорске
Жильцам подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске предписали отправиться на режим самоизоляции из-за обнаружения у их соседей коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
Гаджеты
Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000
В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000.
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённому статистическим данным появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
Общество
Министр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
Происшествия
Жительница Таиланда повторно заразилась коронавирусом
У гражданки Таиланда во второй раз было выявлено заражение коронавирусной инфекцией нового типа спустя лишь неделю после её выздоровления.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Здоровье
Третья пациентка скончалась от коронавируса в Нижегородской области
В Нижегородской области скончалась 81-летняя пациентка с подтвержденным COVID-19.
Происшествия
МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве
Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.