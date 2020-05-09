с чего всё началось

Ведомством теперь проводится эпидемиологическое расследование по данному инциденту. Как сообщается, 89 подтвержденных в лаборатории случаев заражения коронавирусом выявлено в Северо-Енисейском районе.

На самом крупном подразделении «Полюса» случилась вспышка коронавируса

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 307

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 5K

Кино Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон» Стоит отметить, что Флэнеган и Мэйси ранее вместе работали над другой экранизацией книги Кинга — «Доктор Сон».

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Политика Постпред РФ в Вене прокомментировал заявление о победе США и Великобритании над нацизмом "Попытки заявить, что только Америка и Великобритания одержали победу над нацистами, оскорбляют не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ и все другие народы, которые внесли свой вклад в победу", - написал Ульянов в Twitter.

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Происшествия Информация о «минировании» московских больниц оказалась ложной Анонимные сообщения о "минировании" около десяти московских больниц оказались ложными, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 179

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