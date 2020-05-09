Коронавирус
ИнфоСМИНа самом крупном подразделении «Полюса» случилась вспышка коронавируса
Ведомством теперь проводится эпидемиологическое расследование по данному инциденту. Как сообщается, 89 подтвержденных в лаборатории случаев заражения коронавирусом выявлено в Северо-Енисейском районе.
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с чего всё началось
«По состоянию на 9 мая 2020 года в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки 82 случая»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:40
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