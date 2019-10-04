Армия и оружие
Lenta.ruНа самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом», передает РИА Новости. На данный момент реакторы выведены на минимальный уровень мощности, которого достаточно для контроля за реакцией.
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с чего всё началось
На новом, самом мощном в мире российском головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" прошел пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".РИА Новостивчера в 21:02
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На самом мощном российском атомном ледоколе «Арктика» произведён запуск реактора
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