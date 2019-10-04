Армия и оружие
REGNUMНа атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов. Об этом 4 октября сообщили в государственной корпорации «Росатом».
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с чего всё началось
На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".РИА Новостивчера в 21:02
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На самом мощном российском атомном ледоколе «Арктика» произведён запуск реактора
Московский Комсомолецвчера в 22:21
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Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
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