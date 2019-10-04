Армия и оружие

REGNUMREGNUMНа атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы

На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов. Об этом 4 октября сообщили в государственной корпорации «Росатом».
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с чего всё началось

Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".
РИА Новостивчера в 21:02

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На самом мощном российском атомном ледоколе запустили реакторы

RT на русскомвчера в 23:57

Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

Известиявчера в 22:36

Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

РИА Новостивчера в 21:02

На новейшем универсальном российском атомном ледоколе прошёл запуск реактора

Life.ruвчера в 21:57

На атомном ледоколе «Арктика» запустили ядерные реакторы

Коммерсантъвчера в 21:47

На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов

РБКвчера в 21:18

На самом мощном российском атомном ледоколе «Арктика» произведён запуск реактора

Московский Комсомолецвчера в 22:21
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Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
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Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

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Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Интерфакс 02 октября в 10:30
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК вчера в 16:00
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Шоу-бизнес

«Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова

21 октября в «Ленкоме» должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию артиста и годовщине его смерти.
Вечерний курьер 02:49
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс вчера в 06:44
Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.
RT на русском 02:19
Кино

Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»

Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском вчера в 13:57
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Политика

Абэ заявил о желании добиться расцвета российско-японских отношений

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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

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На концерте Бузовой произошла давка с участием детей

На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
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Происшествия

В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки

В Екатеринбурге недалеко от Уральского государственного педагогического университета, что на Уралмаше, сегодня утром в одном из дворов обнаружили тело девушки.
КП - Екатеринбург 02:04
Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
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Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

Представитель банка сообщил журналистам, что Сбербанк не подтверждает и считает некорректной информацию об утечке данных 60 млн клиентов, так как за все время банк выпустил меньше карт — около 40 млн.
РБК вчера в 11:07
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Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Общество

В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия

В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
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Росконтроль определил самый вкусный шоколад

Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело вчера в 17:00
Общество

Против журналистки возбудили дело из-за поста о доске Сталину

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что Центр Э возбудил в Нижнем Новгороде административное дело о неуважении к власти против главного редактора местного издания "Коза-пресс" Ирины Славиной.
Московский Комсомолец вчера в 15:27
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