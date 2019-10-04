На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".

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На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов. Об этом 4 октября сообщили в государственной корпорации «Росатом».

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