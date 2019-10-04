Технологии

Дни24Дни24На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки. Стоит отметить, что он является самым мощным судном такого класса на планете.
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На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".
РИА Новостивчера в 21:02

Подробнее о событии

Эксперт оценил новый российский атомный ледокол «Арктика»

RT на русском03:53

На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

РИА Новостивчера в 21:02

На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов

РБКвчера в 21:18

На атомном ледоколе «Арктика» запустили ядерные реакторы

Коммерсантъвчера в 21:47

На самом мощном российском атомном ледоколе «Арктика» произведён запуск реактора

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

Известиявчера в 22:36

Запущена реакторная установка самого мощного в мире атомного ледокола

РЕН ТВвчера в 20:47
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
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Audi анонсировала новое электрическое купе

Предполагается, что новый электрический автомобиль станет четвёртым в «зелёном» семействе e-tron.
Тарантас Ньюс 07:09
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Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
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Крупное месторождение газа обнаружено на северо-западе Китая

Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае.
ТАСС вчера в 21:56
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Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
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Новоприбывшие — четвёртая фракция Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Игромания.ру вчера в 03:49
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Общество

Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена

Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Космос

NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

РБК 30 сентября в 20:01
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе

«Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.
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Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
Политика

Порошенко нанял российского адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.
Российская газета 06:16
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

RT на русском вчера в 06:53
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру вчера в 10:17
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 предъявлено обвинение

Пилоту пассажирского самолета SSJ-100, который потерпел катастрофу в Шереметьеве в мае 2019 года, предъявлено следствием обвинение.
Вести.Ru 02 октября в 11:37
Наука

Лучшее за день. 3 октября

Как имплантировать воспоминание о пении птице, кому присудят Нобелевские премии в этом году и откуда начала свое шествие Черная Смерть, поведает дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 16:55
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

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Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.
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Политика

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
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Режиссер Александр Хван госпитализирован в Москве

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Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Газета.Ru 04:13
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Видео: речь тренера «Зальцбурга» перед камбэком в матче с «Ливерпулем»

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