Технологии
Дни24На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки. Стоит отметить, что он является самым мощным судном такого класса на планете.
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с чего всё началось
На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".РИА Новостивчера в 21:02
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На самом мощном российском атомном ледоколе «Арктика» произведён запуск реактора
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