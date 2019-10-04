На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".

с чего всё началось

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки. Стоит отметить, что он является самым мощным судном такого класса на планете.

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Авто Audi анонсировала новое электрическое купе Предполагается, что новый электрический автомобиль станет четвёртым в «зелёном» семействе e-tron.

Политика Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.

Энергетика Крупное месторождение газа обнаружено на северо-западе Китая Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае.

Происшествия Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Общество Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.

Политика Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Здоровье В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе «Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.

Политика Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.

Политика Порошенко нанял российского адвоката Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.

Шоу-бизнес Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Происшествия Пилоту сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 предъявлено обвинение Пилоту пассажирского самолета SSJ-100, который потерпел катастрофу в Шереметьеве в мае 2019 года, предъявлено следствием обвинение.

Наука Лучшее за день. 3 октября Как имплантировать воспоминание о пении птице, кому присудят Нобелевские премии в этом году и откуда начала свое шествие Черная Смерть, поведает дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Политика Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.